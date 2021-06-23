Работу по расширению порта Корсаков на Сахалине намерены завершить до 2026 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сахалинские власти намерены завершить работу по реконструкции и расширению порта Корсаков на юге Сахалина до 2026 года. Об этом в среду сообщил ТАСС губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

"План расширения действующего порта Корсаков включает контейнерный терминал, пассажирский терминал, терминал смешанных сухих грузов, терминал морепродуктов. Завершить реализацию проекта и ввести его в эксплуатацию планируется до 2026 года", - рассказал глава региона.

По словам губернатора, всего в Сахалинской области функционируют 11 пунктов пропуска через государственную границу РФ. Из них один воздушный - в аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово), 10 - в морских портах и терминалах, в том числе на Курильских островах. "Существующая инфраструктура грузовых пунктов пропуска удовлетворяет потребностям для экспорта и импорта, в том числе углеводородов, угля. В то же время пассажирские пункты пропуска требуют реконструкции для предоставления качественных услуг пассажирам и для комфортной работы государственных контрольных органов - пограничная служба, таможня и так далее. Это касается пунктов пропуска в морском порту Корсаков и в аэропорту Южно-Сахалинск", - рассказал Лимаренко.

В начале июня вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что отставание при строительстве, реконструкции и оснащении пунктов пропуска через границу РФ на территории ДФО негативно влияет на международные экономические связи и реализацию инвестиционных проектов. Он потребовал, чтобы региональные власти обратили внимание на объекты в своих субъектах.

Реконструкция порта и аэропорта

В конце сентября прошлого года Валерий Лимаренко заявил, что на базе порта Корсаков планируется создать крупный логистический хаб Северного морского транспортного коридора. В рамках реализации проекта планируется увеличить общий грузооборот порта с 1,6 млн тонн в 2019 году до 30 млн тонн к 2030 году, в том числе контейнерных перевозок - с 1 млн тонн в 2019 году до 24 млн тонн к 2030 году. Также в районе порта планируется реализовать проект бункеровки судов сжиженным природным газом (СПГ).

В это же время в аэропорту Южно-Сахалинск реализуется проект по строительству нового аэровокзального комплекса. В рамках проекта в том числе предусмотрены помещения как для обслуживания пассажиров международных рейсов, так и для государственных контрольных органов. Новый терминал рассчитан на 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900 пассажиров) и 250 пассажиров международных линий.