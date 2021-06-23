В Минэнерго не видят предпосылок для дефицита керосина из-за роста числа авиаперевозок

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ не видит предпосылок для появления дефицита керосина на рынке в России из-за увеличения числа авиаперелетов и сезонной отпускной активности россиян. В настоящий момент страна сформировала достаточные запасы топлива, а производство выросло до уровня, способного удовлетворить возросший спрос, сообщили ТАСС в Минэнерго.

"Минэнерго России отмечает стабильную ситуацию на рынке авиакеросина - как в отношении объемов поставок, так и в части ценовой динамики. В настоящее время в крупных российских аэропортах сформирован достаточный запас керосина (свыше пяти суток потребления), при этом производство керосина в июне ожидается на уровне более 1 млн тонн, что соответствует уровню аналогичного периода 2019 года. Компании активно используют биржу - так, в июне среднесуточные торги керосином составляют 7,4 тыс. тонн, что на 6% выше аналогичного периода 2019 года", - сообщили в Минэнерго.

В министерстве подчеркнули, что текущий рост стоимости керосина носит сезонный характер, цена до сих пор возвращается на уровень, который был до пандемии после резкого падения в 2020 году из-за коронавируса и ограничительных мер. "Она имеет ярко выраженную сезонную динамику - текущая ценовая ситуация характерна для начала летнего сезона и повторяется каждый год. По данным Росавиации, конечная цена в аэропортах Российской Федерации в мае 2021 года составила 50 167 руб./тонна, что на 3 662 руб./тонна или 6,8% меньше, чем в мае 2019 года, то есть в период до наступления пандемии и в активный период авиаперевозок", - добавили в Минэнерго.

По их словам, период действия активных ограничений летом 2020 года вызвал резкое снижение спроса, а значит, и цен на топливо. "По этой причине сравнение ценовой динамики с периодом 2020 и началом 2021 года некорректно", - подчеркнули в пресс-службе.

Что касается динамики цен на дизельное топливо, то представитель Минэнерго заметил, что рост розничных цен на АЗС находится в рамках инфляции. Ситуацию с газомоторным топливом министерство также считает стабильным.

"Несмотря на это, внутренний рынок как дизельного топлива, так и СУГ в настоящий момент находятся в стабильном состоянии и обеспечивают текущий спрос со стороны потребителя", - заметили в пресс-службе.