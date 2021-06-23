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В Пекине выразили готовность к обмену опытом с Москвой в бюджетно-финансовой сфере

КНР заинтересована в продвижении стратегического диалога с Россией, указал министр финансов Китая Лю Кунь

ПЕКИН, 23 июня. /ТАСС/. Министр финансов Китая Лю Кунь в ходе переговоров со своим российским коллегой Антоном Силуановым, находящимся с визитом в КНР, заявил о готовности китайской стороны к обмену опытом с Россией в бюджетно-финансовой сфере. Об этом сообщил в среду Минфин Китая.

"КНР заинтересована в продвижении стратегического диалога с РФ в бюджетно-финансовой сфере, связанного с вопросами стимулирования экономического роста. Мы готовы к обмену опытом в данном направлении", - приводит слова Лю Куня сайт китайского ведомства.

Консультации на уровне министров прошли в режиме видеоконференции. Стороны обсудили широкий перечень вопросов, уделив внимание инфраструктурному строительству, эмиссии государственных долговых обязательств, координации мер монетарной и финансовой политики на центральном и региональном уровнях.

Лю Кунь выразил удовлетворение в связи с визитом Силуанова в Китай. Министр финансов России также встретился в Тяньцзине (север страны) с заместителем главы Минфина КНР Цзоу Цзяи. Стороны провели в очном формате заседание по продвижению китайско-российского стратегического диалога в сфере финансов.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссияКитай
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