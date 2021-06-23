Премьер Белоруссии утвердил акт приемки в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко утвердил акт приемки в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС. Соответствующее постановление, подписанное главой правительства, опубликовано в среду на национальном правовом интернет-портале.

"Утвердить акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса блока АЭС, законченного строительством (объект строительства "Белорусская АЭС. Пусковой комплекс № 1")", - отмечается в документе.

Приемочная комиссия 10 июня подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока Белорусской АЭС. Решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока.

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом").