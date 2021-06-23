Эксперты выяснили, что 22% россиян опасаются потери работы из-за замены профессии роботом

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Почти четверть опрошенных россиян опасаются потерять работу, поскольку думают, что их профессию в скором времени заменят роботы. При этом среди женщин число тех, кто боится потерять работу, значительно выше - 64% против 36% у мужчин, говорится в результатах опроса сервиса "Зарплата.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"22% опрошенных опасаются, что вскоре они могут остаться без работы, потому что процессы на рабочем месте будут автоматизированы. При этом женщины больше мужчин боятся остаться не у дел - опасения выразили 64% опрошенных против 36% респондентов-мужчин", - говорится в результатах опроса.

Эксперты считают, что в ближайшем будущем могут исчезнуть профессии, где необходимо постоянно выполнять рутинные действия, например в супермаркетах уже появляются зоны самообслуживания без кассиров, а в кол-центрах повсеместно сокращается число операторов-людей.

"По мнению опрошенных, в будущем число привычных профессий сократится на 20%, но в ближайшее десятилетие появятся и немало новых профессий, связанных с цифровыми технологиями, биологией, генетикой, искусственным интеллектом, наукой, инновациях в медицине и сельском хозяйстве", - отмечают в исследовательском центре.

Согласно опросу, сегодня больше всего за свою работу опасаются продавцы (10%), кассиры и работники складов (по 9%), курьеры и водители (по 7%), администраторы и официанты (6% и 5% соответственно), уборщики (3%).

Исчезновение профессий

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Superjob, профессии не исчезают с рынка труда моментально или в краткосрочный период. "Безусловно, есть профессии, которые более всего подвержены риску и могут исчезнуть в перспективе ближайших лет. Если каждый день определенным специалистам приходится делать одно и то же, повторяя одни и те же рабочие операции, а результат этого заранее известен, предсказуем и хорошо описан, то именно им угрожает замена на алгоритм, механизм или сложную систему с наличием алгоритма", - рассказали в сервисе.

В пресс-службе сервиса отметили, работодателям сегодня нужны мотивированные, обученные и быстро адаптирующиеся к новым реалиям рынка специалисты. "Поэтому важно начинать работать уже со студенческой скамьи и постоянно повышать свою квалификацию - только так можно остаться конкурентоспособным на рынке труда в период массовой цифровизации отраслей", - пояснили в сервисе.

В исследовательском центре сервиса "Зарплата.ру" добавили, что в востребованности своей профессии, вне зависимости от развития новых технологий, больше всех уверены медики, учителя, повара и IT-специалисты.

"Не все россияне считают, что активное развитие технологий - это благо для человека. Так, 17% опрошенных выражают обеспокоенность по поводу повсеместной цифровизации - кроме исчезновения ряда профессий и повсеместной автоматизации, 2% сограждан боятся восстания машин и порабощения людей роботами", - отметили специалисты.

Опрос проводился 12-16 июня 2021 года во всех регионах страны среди 1 992 респондентов.