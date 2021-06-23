Аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений в сфере производства

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Одну из самых высоких зарплат в сфере производства - до 250 тыс. рублей в месяц - предлагают в настоящее время сварщику-аргонщику в Иркутской области. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Сервис изучил более 3 тыс. вакансий в сфере производства и составил июньский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы от российских работодателей.

"Одну из самых высоких зарплат предлагают сварщику-аргонщику в Иркутской области - до 250 тыс. рублей. От соискателя требуется опыт работы от трех лет, диплом сварщика не ниже четвертого разряда и сертификат НАКС НГДО (Национальное агентство контроля сварки нефтегазодобывающее оборудование). В обязанности такого работника входит сварка трубопровода. Эта вакансия предполагает вахтовый метод работы на Ярактинском месторождении. Работодатель предоставляет сотрудника проживание в домах, трехразовое питание и оплату проезда", - следует из текста исследования.

Кроме того, инженер слаботочных систем в Москве может получать до 190 тыс. рублей в месяц. Среди требований к соискателю: опыт работы на аналогичной должности не менее двух лет и проведения обследования объектов, знание программ ОПС Болид, Орион и AutoCAD, понимание ГОСТов и СНИПов. До 150 тыс. рублей готовы платить электрогазосварщику в Красноярском крае. Кандидату на эту должность необходимо иметь среднее профессиональное образование, опыт работы не менее трех лет и действующий сертификат НАКС.

Доход до 135 тыс. рублей в месяц доступен мастеру слесарного дела в столице. Среди требований работодатель указал опыт работы на аналогичной должности не менее двух лет и знание программ 1С. На завод в Екатеринбурге требуется токарь, которому готовы платить до 110 тыс. рублей ежемесячно. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо иметь опыт работы не менее трех лет и навык чтения чертежей. Главный энергетик в Самаре может зарабатывать от 100 тыс. рублей в месяц. От соискателя требуется высшее профессиональное образование, стаж работы на аналогичной должности, опыт разработки бюджета и построения производственных структур, знание специфики деятельности и оборудования.