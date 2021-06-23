Фермеры Чукотки получат в 2021 году почти 25 млн рублей в виде грантов

ТАСС, 23 июня. Аграрии Чукотки, которые занимаются в округе выращиванием овощей, разведением скота и птицеводством, суммарно получат из окружного бюджета почти 25 млн рублей в виде грантов на развитие отрасли, сообщил ТАСС начальник окружного Департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергей Давидюк.

"Наш департамент подвел итоги регионального конкурса на предоставление государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям - главам фермерских хозяйств в 2021 году. Общая сумма поддержки составила более 24,5 млн рублей", - сказал Давидюк.

Он уточнил, что в этом году гранты предоставляются на реализацию проектов аграриев, связанных с овощеводством, разведением кур и свиней и развитием птицеводства. Грантовая поддержка "Агростартап" осуществляется в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" одноименного федерального проекта, который входит в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Продовольственная корзина на Чукотка (в том числе овощи) - самая дорогая в стране. Большинство продуктов на полуостров завозят из других регионов России, что существенно влияет на их стоимость.