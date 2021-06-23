Строительство экологичной коксовой батареи началось на заводе "Кокс" в Кемерове

КЕМЕРОВО, 23 июня. /ТАСС/. Один из крупнейших в РФ заводов - производителей металлургического кокса "Кокс" (входит в Промышленно-металлургический холдинг, ПМХ) в Кемерове начал масштабную экологическую модернизацию производства и реализует проект по строительству новой коксовой батареи для снижения промышленных выбросов. Первый камень заложен в среду с участием губернатора Сергея Цивилева, сообщается на официальном сайте правительства Кузбасса.

"В ближайшее время здесь будет построено новое производство, планируемый объем инвестиций составит около 11,6 млрд рублей. Благодаря строительству новой батареи снизится воздействие на окружающую среду, значительно возрастет экономическая эффективность, добавится свыше 130 высокотехнологичных рабочих мест, которые ждет наша молодежь", - приводятся в сообщении слова Цивилева.

Соглашение о реализации проекта по экологической модернизации кемеровского предприятия между региональным правительством и ПМХ было подписано на полях Петербургского международного экономического форума. Новая коксовая батарея будет работать без улавливания химических продуктов коксования, что существенно экологичнее батарей, работающих по традиционной технологии. В пресс-службе ПМХ отмечают, что аналогов батареи подобного типа в России на сегодня нет. По данным компании, строительство планируется завершить в течение трех лет - к 2024 году, когда будет отмечаться 100-летие завода. Новая батарея сократит выбросы вредных веществ более чем на 44%.

"Работу по внедрению передовых технологий производства мы будем продолжать и дальше", - отметил на церемонии президент ПМХ Евгений Зубицкий.

ПМХ - российская вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, специализирующаяся на производстве товарного чугуна и кокса, добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, литейном производстве и порошковой металлургии. ПМХ является одним из крупнейших мировых экспортеров товарного чугуна и крупнейшим поставщиком товарного кокса в России. Ключевые производственные активы группы расположены в Кемеровской, Белгородской, Тульской и Калужской областях. Объем производства на предприятии по итогам 2020 года составил 2,7 млн тонн.