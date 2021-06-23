Хайнань в мае продемонстрировал рост по всем ключевым экономическим показателям

ХАЙКОУ /Китай/, 23 июня. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в мае продемонстрировала рост по всем ключевым экономическим показателям. Об этом говорится в докладе статистического управления региона.

Как отмечается в документе, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat, экономика Хайнаня "сохраняет все более уверенную тенденцию устойчивого роста". "Ключевые показатели как в области промышленного производства, так и в инвестиционной сфере, в потребительском секторе в процессе восстановления [от негативного воздействия пандемии] демонстрируют усиливающуюся динамику", - уточнила глава отдела общей статистики управления Яо Цзесы.

Согласно оглашенным данным, инвестиции в основной капитал предприятий провинции за январь - май увеличились в годовом исчислении на 22,8%, а доходы регионального бюджета - на 51,8%. Темпы инфляции в минувшем месяце составили всего 0,7%.

Из доклада следует, что розничные продажи на Хайнане с начала года выросли на 52,1%, составив 98,78 млрд юаней ($15,28 млрд по текущему курсу). Доходы местной сферы общественного питания за пять месяцев поднялись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 102%.

Кроме того, резко активизировали потребление приезжающие на остров туристы, которых привлекают магазины беспошлинной торговли Хайнаня. Так, объем реализации косметики в провинции за указанный период увеличился в 1,8 раза, ювелирных украшений - в 2,5 раза, телекоммуникационных средств - в 2,1 раза. Продажи автомобилей выросли на 70,4%, а экологически чистых транспортных средств на альтернативных источниках энергии - на 156,3%.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.