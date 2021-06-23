Объем инвестиций в Дальний Восток при господдержке составил 1,8 трлн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июня. /ТАСС/. Общий объем инвестиций, которые были вложены в развитие Дальнего Востока при государственной поддержке, составил 1,8 трлн рублей, а количество введенных в эксплуатацию предприятий превысило 400. Такие данные озвучил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время общения со школьниками и студентами на Амурском ГПЗ.

В среду Трутнев и генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин провели экскурсию по космодрому "Восточный" для школьников и студентов - участников всероссийских конкурсов "Твой ход" и "Большая перемена". Во время экскурсии участники конкурсов побывали на стартовом комплексе "Союз", где идет подготовка к очередному запуску ракеты, а также на строящейся второй площадке - под новую тяжелую ракету "Ангара".

"На сегодняшний день на территории Дальнего Востока инвестировано при государственной поддержке 1,8 трлн рублей. Создано 75 тыс. новых рабочих мест. Введено в эксплуатацию более 400 предприятий", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что это лишь часть инвестиций, которая уже исполнена. А в существующих соглашениях запланировано инвестирование 6 трлн рублей, создание 192 тыс. рабочих мест и открытие более 2 тыс. новых предприятий. Это, по словам Трутнева, стало возможным благодаря созданию системы преференциальных режимов в регионе.

"Проект будет выгоден только в том случае, когда прибыль, получаемая от его реализации, будет существенно превышать издержки. Первое, что мы сделали, - приняли целый ряд законов для того, чтобы добиться конкурентных значений по всем этим параметрам. Всего принято 57 федеральных законов - огромная работа, 285 постановлений правительства, 6 указов президента. Как результат - мы сегодня можем смело говорить о том, что, с точки зрения экономики, вкладывать на Дальний Восток эффективно", - отметил полпред.

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют инвесторам получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. Ранее вице-премьер РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что на российском Дальнем Востоке реализуется более 2,6 тыс. инвестиционных проектов, которые получают меры государственной поддержки.