Доставка на Филиппины "Спутника V" задерживается

Филиппины ожидают поставку новой партии "Спутника V", которая предназначена в качестве второй дозы для тех, кто был вакцинирован в начале текущего месяца ее первым компонентом. "Мы проинформируем о следующей поставке вакцины "Спутник V", как только точные даты поставки будут подтверждены производителем", - добавил специалист.

По его словам, филиппинская сторона была проинформирована "представителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) о том, что поставка второго компонента "Спутника V" будет отложена на более поздний срок из-за продолжающихся обновления и разработки вакцины". "РФПИ обязался сообщить правительству Филиппин точную дату доставки вакцин", - отмечается в распространенном в среду заявлении Гальвеса.

БАНГКОК, 23 июня. /ТАСС/. Доставка второго компонента российской вакцины против коронавируса "Спутник V" на Филиппины задерживается на неопределенный срок. Об этом сообщил официальный представитель государственной целевой группы по борьбе с коронавирусом в республике Карлито Гальвес.

Он отметил, что все местные площадки, где вводили первую дозу "Спутника V", были предупреждены о переносе сроков доставки второго компонента вакцины. "Мы хотели бы подчеркнуть, что эта непредвиденная задержка никоим образом не повлияет на эффективность вакцины, - заверил Гальвес. - Совет по оценке технологий здравоохранения [Филиппин] рекомендует, чтобы люди в возрасте 18 лет и старше получали две дозы вакцины с интервалом не менее 21 дня". "Центр им. Гамалеи предоставил реальные данные о том, что "Спутник V" обеспечивает эффективность 79,4% на 28-й день после первой инъекции", - добавил он.

"Такой же уровень защиты будет гарантирован, если второй укол будет сделан позже запланированного срока, - продолжил специалист. - Тот же принцип в настоящее время применяется к тем, кто пропустил вторую дозу из-за болезни или по состоянию здоровья". "Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что крайне важно применять обе дозы вакцины против коронавируса", - отметил он.

Гальвес также сообщил, что Центр им. Гамалеи намерен "изменить интервал между применением двух доз "Спутника V" с минимального 21 дня до 90 дней". "Управлению по контролю за продуктами и лекарствами Филиппин в настоящее время изучает этот запрос вместе с подтверждающим отчетом, представленным Центром им. Гамалеи, чтобы определить и рекомендовать соответствующий интервал", - пояснил чиновник.

Он также выразил надежду на понимание граждан относительно ситуации, которая "находится вне контроля правительства Филиппин". "Производитель ищет больше способов улучшить и модернизировать вакцину, которая была бы более полезной и эффективной в борьбе с новыми вариантами [коронавируса]", - подытожил Гальвес.

История вопроса

В течение мая на Филиппины были доставлены три партии "Спутника V", которым власти сначала прививали медицинских работников, а потом использовали в районах страны с высоким уровнем заражения инфекцией. Филиппины зарезервировали около 113 млн доз вакцин от пяти производителей, среди которых российский препарат "Спутник V", а также вакцины Sinovac, Moderna, AstraZeneca и Pfizer. На данный момент в республику доставлено около 14,2 млн доз различных прививок, которыми произведено 8,4 млн уколов. В этом году власти страны рассчитывают привить не менее 58 млн человек.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 1,36 млн, выздоровели более 1,29 млн человек, умерли 23,8 тыс. пациентов. Власти страны уже одобрили экстренное использование вакцины американской компании Moderna и российского препарата "Спутник V", а также препаратов американской фирмы Pfizer, британско-шведской компании AstraZeneca, китайского производителя Sinovac, индийской компании Bharat Biotech и Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson.