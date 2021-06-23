Мишустин поручил проработать поставку еще не менее 4 млн доз "Спутника Лайт" в регионы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Росрезерву, Минздраву и Минфину внести в правительстве проект распоряжения о поставке вакцины "Спутник Лайт" в регионы страны. Об этом сообщается в среду на сайте кабмина.

"Внести в правительство Российской Федерации проект распоряжения правительства Российской Федерации о поставке вакцины "Спутник Лайт" в субъекты Российской Федерации, предусмотрев в нем объем поставок вакцины не менее 4 млн доз и срок окончания соответствующего государственного контракта 30 сентября 2021 года", - говорится в перечне решений премьера по итогам состоявшегося 17 июня заседания президиума координационного совета по борьбе с ковидом.

Отмечается, что данное поручение должно быть выполнено до 25 июня 2021 года. Ответственными за его выполнение назначены руководитель Росрезерва Дмитрий Гогин, руководитель Минздрава Михаил Мурашко и глава Минфина Антон Силуанов.

Как ранее заявлял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, первые партии вакцины "Спутник Лайт" начнут выходить в гражданский оборот после 25 июня. "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность препарата составляет почти 80% с 28-го дня после прививки.