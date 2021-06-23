"Норникель" будет следить за хвостохранилищами с помощью цифровых моделей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Цифровые модели хвостохранилищ "Норникеля" - хранилищ отходов металлодобычи - планируют внедрить на предприятиях компании, чтобы более тщательно отслеживать состояние этих объектов, сообщил ТАСС в среду старший вице-президент по устойчивому развитию "Норникеля" Андрей Бугров.

В настоящее время "Норникель", согласно информации на сайте компании, эксплуатирует шесть хвостохранилищ, из которых четыре расположены на Таймыре.

"Форма, характеристики, качества хвостохранилищ должны быть оцифрованы и заложены в модель. Модель показывает вероятность поведения этого хвостохранилища при изменении какого-то одного или нескольких условий. Значит, можно моделировать будущие события. Дальше нужна система мониторинга этих хвостохранилищ", - сказал Бугров.

По его словам, осмотр хвостохранилищ сотрудниками планируют заменить на мониторинг с помощью дронов. "Раньше был человек с машиной, объездчик, который ездил и смотрел, нигде ли что-то не сочится - вода, есть какая-то брешь, щель в плотине и прочее. Это можно заменить смотрами дронов и всевозможными роботами. Это совершенно другой подход к управлению хвостохранилищами, который может предсказать вероятность определенных изменений в поведении объекта", - пояснил Бугров.

Он добавил, что компания внедряет систему датчиков для отслеживания поведения многолетнемерзлых пород - их устанавливают на фундамент зданий, сам сигнал передается в центр для анализа. Всего система потребует установки около 1,5 тыс. датчиков на предприятиях компании, отметил Бугров.

О разливе нефтепродуктов на Таймыре

В мае 2020 года один из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3 Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК, "дочка" "Норникеля") разрушился. Вылилось 20 тыс. т нефтепродуктов. Арбитраж Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд руб. за ущерб экологии. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд руб. "Норникель" полностью оплатил сумму ущерба.

Согласно очету по итогам Большой норильской экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), свайный фундамент аварийного хранилища топлива ТЭЦ-3 с высокой вероятностью осел из-за подземных вод, которые разрушили сплошной слой вечной мерзлоты.