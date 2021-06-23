Совфед назначил Сергея Мамедова аудитором Счетной палаты

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду назначил Сергея Мамедова, занимавшего в палате должность зампреда комитета по регламенту и организации парламентской деятельности, на пост аудитора Счетной палаты РФ вместо Татьяны Блиновой, полномочия которой истекли в мае 2021 года.

Ранее профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам единогласно поддержал кандидатуру Мамедова. Согласно закону, Совет Федерации и Госдума назначают по шесть аудиторов Счетной палаты сроком на шесть лет по представлению президента РФ.

Блинова была назначена Совфедом на должность аудитора Счетной палаты 20 мая 2015 года по представлению президента России.