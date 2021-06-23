Совфед назначил Трунову аудитором Счетной палаты вместо подавшего в отставку Меня

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду назначил первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову аудитором Счетной палаты (СП) РФ вместо подавшего в отставку Михаила Меня.

Профильный комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам 1 июня поддержал кандидатуру Труновой единогласно.

Совет Федерации и Госдума назначают по шесть аудиторов Счетной палаты РФ на шесть лет по представлению президента России. На прошедшем в начале июня пленарном заседании Совфед досрочно освободил Меня от должности аудитора СП в связи с его заявлением об отставке.

В середине мая Тверской суд Москвы в связи с истечением срока давности прекратил уголовное дело в отношении Меня. По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита для поддержки региона. В соответствии с действующем законодательством прекращение дела в связи с истечением срока давности не является реабилитирующим обстоятельством.