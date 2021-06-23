Греф: ни одно государство в мире не прошло испытание ни пандемией, ни технологиями

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ни одно государство в мире не прошло испытание ни пандемией, ни технологиями. Такое мнение он высказал в интервью журналу Forbes.

"Существующие модели общественного устройства и модели управления абсолютно не приспособлены для того нового технологического мира, для тех скоростей, в которые мы сегодня попадаем. Происходят глобальные изменения. Я считаю, что ни одно из государств не прошло испытание ни пандемией, ни технологиями. Выводы будут сделаны", - сказал он.

По мнению Грефа, практически во всех государствах по тем или иным причинам очень большой набор областей, в которых есть "существенное напряжение".

"Большая проблема с государственными лидерами и долгосрочными решениями - но не потому, что матери перестали рожать лидеров, просто сегодня востребованы другие категории людей. В силу того, что нет ответов на большое количество вопросов, начинается ситуативность в управлении, поддержании текущего баланса. Никто не может заглянуть за горизонт. Скорость такова, и пандемия подстегнула эту скорость. Это будет заканчиваться какими-то локальными противоречиями, взрывами, но, тем не менее, это будет все больше и больше требовать глобального переосмысления того, как должна быть построена и система государственного управления, и система общественного устройства", - отметил он.