Совфед одобрил ратификацию протокола ЕЭАС о дополнительных антимопонольных возможностях

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации протокола об изменении договора о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который предусматривает дополнительные возможности для стран-участниц в сфере антимонопольного законодательства.

Документ был внесен на ратификацию в Госдуму президентом РФ. Протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года был подписан 1 октября 2019 года в Ереване. Его положениями приводится к единообразию используемая в договоре терминология, конкретизируются действующие нормы и уточняются выявленные в ходе правоприменения пробелы в правовом регулировании.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, протокол направлен на устранение выявленных в ходе правоприменительной практики пробелов в правовом регулировании отдельных сфер, определенных договором, а также на техническую корректировку некоторых его положений.

В частности, протокол предусматривает, что государства - члены союза вправе устанавливать дополнительные антимонопольные запреты, дополнительные условия признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов, а также основания и порядок выдачи предупреждений и предостережений от нарушения конкурентного законодательства.

Также уточняются полномочия Евразийской экономической комиссии в этой сфере и закрепляется создание специального структурного подразделения.