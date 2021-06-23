В России могут запретить пластиковую упаковку для яиц

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Упаковка для яиц из полистирола и полипропилена (пэт) вошла в список товаров, которые могут запретить в России. Экологичной альтернативой ей может стать пульперкартон, переход на который, в случае принятия запрета, произойдет не ранее чем через два-три года, сообщает в среду пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

Перечень упаковки, которую могут запретить, составил Российский экологический оператор. Он состоит из 28 наиболее трудно перерабатываемых товаров и упаковки из пластика. Документ направлен на обсуждение в Минприроды и Минпромторг.

"Уже сейчас доля упаковки из пульперкартона в России составляет около 70%. Остальное приходится прежде всего на упаковку для яиц из вспененного полистирола. При этом мощностей в России уже достаточно для полного покрытия потребностей внутреннего рынка. Заводы по производству пульперкартона не такие сложные и капиталоемкие, как традиционные бумажные производства, таким образом развитие и создание таких мощностей происходит относительно быстро в случае расширения рынка. Единственная проблема - некоторые птицефабрики работают на фасовочных станциях, предназначенных для использования упаковки из вспененного полистирола. Таким птицефабрикам придется менять свои фасовочные станции. Эти линии относительно недороги, поэтому такой переход может произойти плавно в течение двух лет", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как пояснили в РЭО, в России около 95% рынка пульперкартона приходится на упаковку для яиц, остальное - подстаканники и прочие изделия. В мире же у пульперкартона большая доля и в производстве медицинских изделий, промышленной упаковки, упаковки для овощей и фруктов, изделий для сектора общественного питания. При этом современные технологии позволяют производить бумажные изделия для упаковки любых изделий. То есть, кроме упаковки для яиц, у пульперкартона огромный потенциал в замене всех изделий из вспененного полистирола и прочих изделий из неперерабатываемых видов пластика. Производственные мощности для таких стандартных изделий могут быть развернуты относительно быстро, прежде всего уже на существующих заводах, а региональное присутствие таких заводов уже велико и может быть быстро расширено.

"При этом разница в стоимости упаковки для яиц сейчас относительно невелика, упаковка из вспененного полистирола дешевле, но уровень потерь при транспортировке выше. Это находит отражение и в рыночных долях. При условии установления ставок экологического сбора, адекватных затратам на обращение с отходами, стоимость упаковки из вспененного полистирола существенно взлетит, так как материал не просто не перерабатывается, но и загрязняет прочие потоки вторичного сырья из-за быстрого разрушения на мелкие кусочки в процессе транспортирования и сортировки. Прочие изделия из пульперкартона уже сейчас часто дешевле изделий из пластика благодаря использованию оптимальных упаковочных решений", - добавили в пресс-службе.

Как пояснил Буцаев, пульперкартон в полной мере соответствует принципам экономики замкнутого цикла, поскольку 100% упаковки для яиц из пульперкартона производится из макулатуры. При этом количество циклов переработки может доходить до 30, в то время как экономическая несостоятельность переработки вспененного полистирола доказана многочисленными исследованиями. Кроме того, целлюлоза, из которой производятся изделия, используемые впоследствии в качестве макулатуры, - возобновляемый ресурс, запасы которого неограниченны при рациональном использовании лесов. Это биоразлагаемый, нетоксичный материал, который имеет нулевой углеродный след даже при сжигании.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.