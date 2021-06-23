Санкт-Петербургская биржа планирует начинать торги с пяти утра

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургская биржа рассматривает возможность запуска пятидневных торгов 21 час в сутки, заявил президент основного акционера биржи - ассоциации НП РТС - Роман Горюнов в ходе выступления на годовом собрании членов ассоциации.

На сегодняшний день торги на площадке производятся с семи утра до двух ночи по Москве. По словам Горюнова, площадка рассматривает возможность старта торгов в пять утра.

Санкт-Петербургская биржа является крупнейшей площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В настоящий момент в обращении на организованных торгах площадки находится более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

Основным акционером Санкт-Петербургской биржи является ассоциация НП "РТС" с долей 22,73%, при этом Совкомбанк владеет долей 12,9%, "Фридом финанс"- 12,8%, ВТБ - 10,8%, "Тинькофф" - 5% и "БКС мир инвестиций" - 2,5%.