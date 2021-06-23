"Уральские авиалинии" покроют убытки 2020 года за счет собственных средств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" покроет 5,8 млрд рублей убытков, понесенных в 2020 году, за счет фонда накопления, говорится в сообщении авиаперевозчика по итогам собрания акционеров.

"Формулировка принятого решения: убыток 2020 года в размере 5,8 млрд рублей покрыть за счет средств фонда накопления", - говорится в опубликованных данных.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. География полетов насчитывает более 200 направлений. Авиакомпания эксплуатирует 50 авиалайнеров на условиях операционного лизинга. В 2020 году "Уральские авиалинии" перевезли 5,6 млн пассажиров, что на 41% меньше, чем в 2019 году. Чистый убыток авиакомпании за 2020 год составил 5,8 млрд рублей против 2,1 млрд рублей прибыли в 2019 году.