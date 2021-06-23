ЕАЭС увеличил долю рубля во взаимных расчетах до 70%

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличили долю рубля во взаимных расчетах до более чем 70%. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая в Совете Федерации.

"В торговом обороте между странами ЕАЭС отмечается тенденция к усилению роли российского рубля. На протяжении последних пяти лет его удельный вес в структуре платежей увеличился до 72,5%", - отметил Оверчук, уточнив, что речь идет о данных на 2019 год.

Государствам ЕАЭС необходимо выработать новую экономическую политику в отношении мер ЕС, ограничивающих использование углеводородных источников энергии, заявил Оверчук.

"Развитые страны решили отказаться не только от углеводородных источников энергии и двигателей внутреннего сгорания, но и от товаров, при производстве которых возникает значительный углеродный след. Новые ограничительные меры затронут основные статьи российского экспорта, приведет это к необходимости масштабной реструктуризации экономики. ЕАЭС предстоит разработать и принять общую экономическую политику в этой сфере, воспользоваться коллективным переговорным ресурсом для взаимодействия с такими крупнейшими экономиками как ЕС, США и КНР", - сказал вице-премьер.