"Магнит" запустил собственную доставку из супермаркетов в регионах

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит" запустил собственный сервис доставки из больших форматов - супермаркетов "Магнит семейный" и суперсторов "Магнит экстра" - в регионах. Об этом говорится в сообщении компании.

"Сегодня такая доставка доступна в семи городах, еще пять - будут подключены до конца месяца. К ранее тестируемой доставке в Краснодаре присоединились магазины в Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Ижевске, Омске и Уфе. До конца июля планируется подключить торговые точки в Оренбурге, Тюмени, Ярославле, Ульяновске и Воронеже", - отметили в компании.

"Магнит" развивает этот проект в партнерстве с сервисом "Яндекс.Еда". В дальнейшем ретейлер планирует последовательно переводить технологические и операционные решения в собственный периметр, одновременно развивая различные формы взаимодействия с партнером.

"Магнит" развивает ряд проектов онлайн-доставки - как самостоятельно, так и в сотрудничестве с партнерами. На конец первого квартала 2021 года сервисы e-commerce охватывали более 1 300 магазинов сети в 58 регионах и 94 городах. При этом около 60% выручки от онлайн-проектов генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Ежедневно "Магнит" выполняет около 9 500 заказов в день. Средний чек собственной доставки компании составляет около 1 400 рублей, что почти в 3,8 раза превышает аналогичный показатель в офлайн-магазинах (372 рубля в первом квартале 2021 г.). В 2021 году компания планирует расширить онлайн-доставку, добавив не менее 1 500 магазинов у дома, дрогери и широкоформатных магазинов в более чем 50 регионах России.