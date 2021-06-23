Росатом в 2021 году надеется создать первый прообраз квантового компьютера

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" имеет достаточное количество наработок для создания первого прообраза квантового компьютера уже в этом году. Об этом сообщил заместитель генерального директора по экономике и финансам Росатома Илья Ребров, выступая на форуме ЦИПР.

"Мы подписали соглашение с правительством по поводу квантовых вычислений, у нас довольно детальная программа по крайней мере до 2024 года. В этом году мы рассчитываем увидеть первый прообраз квантового компьютера на пяти кубитах", - сказал он.

"В целом у нас уже есть некие прорывы в этом вопросе именно по состоянию на сегодня, которые позволяют надеяться, что в этом году мы достигнем этой цели", - добавил Ребров.

В ноябре 2019 года госкорпорация "Росатом" объявила о запуске проекта по созданию отечественного квантового компьютера. Стоимость проекта оценивается в 24 млрд рублей. Для реализации этих задач в 2020 году была создана Национальная квантовая лаборатория, в состав которой вошли СП "Квант", Российский квантовый центр, МФТИ, НИТУ "МИСиС", НИУ ВШЭ, Физический институт РАН и фонд "Сколково". Первые итоги их совместной работы будут представлены в 2021-2022 годах.