МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. "Уралхим" и "Уралкалий" выйдут из Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Об этом журналистам заявил журналистам председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Коняев.

"Группа компаний "Уралхим" и "Уралкалий" приняла решение выйти из состава Российской ассоциации производителей удобрений. Данное непростое решение обусловлено тем, что в текущей ситуации сложно вырабатывать общую согласованную позицию, единую по всей отрасли, а мы хотим отвечать перед правительством именно за свою позицию. Мы продолжим работать в тесной координации и кооперации с Минпромторгом, Минсельхозом и Минэкономразвития по обеспечению российских аграриев минеральными удобрениями и решение по заморозке цен мы принимали в тесной кооперации с Минпромторгом", - сказал он.