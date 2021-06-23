В Чувашии создали Агентство инвестиционного развития

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Агентство инвестиционного развития создано в Чувашии, оно займется комплексным сопровождением инвестиционных проектов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главы администрации республики.

"Кабинет министров Чувашии принял постановление о создании Агентства инвестиционного развития. Цели его создания - привлечение инвестиций в экономику республики и обеспечение комплексного сопровождения инвестиционных проектов. Учредителем новой специализированной организации выступает Минэкономразвития Чувашии", - отмечается в сообщении.

По словам главы Чувашии Олега Николаева, создание агентства позволит перезапустить процесс поддержки инвестпроектов. "Было очевидно, что тот институт развития - Корпорация развития Чувашии, к сожалению, не справляется с задачей по сопровождению инвестиционного процесса. В этой связи крайне необходимо этот процесс не просто перезапустить или трансформировать, а организовать таким образом, чтобы у нас была полная синхронизация всех институтов развития по всем отраслям экономики, то есть сквозное взаимное проникновение всех действующих предприятий. И Агентство инвестиционного развития будет являться таким собирательным институтом", - цитирует Николаева пресс-служба.

Глава Чувашии возглавит наблюдательный совет агентства. Он также будет координировать деятельность всех институтов развития в регионе, в том числе муниципальных "Таким образом мы будем добиваться единой политики и единых подходов в инвестиционном процессе, а самое главное - будем сопровождать каждый инвестиционный проект индивидуально, учитывая специфику как территориальной, так и отраслевой принадлежности того или иного проекта", - отметил Николаев.

Кроме того, в Чувашии, по примеру других регионов, планируется создать Дом инвестора для взаимодействия с представителями компаний, которые вложат средства в проекты на территории региона.

Ранее сообщалось, что в 2021 году объем инвестиций в основной капитал Чувашии прогнозируется на уровне 55,6 млрд рублей, что составляет 101% к показателю прошлого года.