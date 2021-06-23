МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Производители удобрений "Уралкалий" и "Уралхим" замораживают цены на калий и аммиачную селитру до конца осеннего сезона на уровне мая 2021 года, заявил журналистам председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Коняев.

По его словам, рост цен на поставляемый компаниями калий по итогам года не превысит 15%, селитру - 25-30%.

"Мы приняли решение заморозить цены на калий при поставке российским сельхозпроизводителям на уровне мая 2021 года. Заморозку мы будем осуществлять на весь осенний полевой сезон. Это означает, что рост цен калия в 2021 году не превысит 15%", - сказал он. При этом мировые цены на калий с начала года уже выросли от 50% до 70% в зависимости от региона, отметил Коняев. Компания обязуется поставить не меньше калия, чем в прошлом году.

Аналогичное решение компании приняли по аммиачной селитре, добавил он. По словам Коняева, за пять месяцев 2021 года цены на аммиачную селитру в РФ выросли на 25%. "Мы приняли решение заморозить цену на аммиачную селитру при поставке российским сельхозпроизводителям на уровне мая 2021 года на весь осенне-полевой сезон. Соответственно, рост цен на аммиачную селитру "Уралхима" в 2021 году не превысит 25-30%", - сказал он. В 2021 году 80% аммиачной селитры, произведенной компанией "Уралхим", было поставлено на российский рынок.

"Производителям сложных удобрений мы также выполним все обязательства по объемам поставки и по ценам в соответствии с рекомендациями ФАС", - отметил он.

Коняев пояснил, что цены на удобрения фиксируются с июня, заморозка будет действовать до конца полевых работ в октябре - ноябре.