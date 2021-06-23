Мишустин: своевременная цифровизация помогла России достойно ответить на вызов пандемии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин убежден, что страна смогла защитить граждан от ковида и дать ответ на вызов пандемии благодаря цифровой трансформации.

"Ситуация с коронавирусом продемонстрировала, насколько важна цифровая трансформация. Именно благодаря цифровизации были разработаны действенные меры по отслеживанию инфекции, что помогло ответить на серьезные вызовы, защитить наших граждан", - отметил председатель правительства в видеообращении к участникам и гостям конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая проходит в Нижнем Новогороде.

Премьер также указал на символичность того, что встреча проходит именно в этом городе. "Сегодня Нижегородская область - один из лидеров по количеству IT-компаний и предоставлению IT-услуг. Здесь одни из первых внедрили блокчейн-технологии в государственное управление, успешно реализуют инновационную программу "Умный город", - сказал Мишустин.

Меры поддержки

Премьер-министр РФ убежден, что меры поддержки, которые государство оказывает IT-индустрии, дают результат. В видеообращении он сообщил, что свыше 5,5 тыс. IT-компаний воспользовались льготами по страховым взносам.

"Уже есть первые результаты. Более 5,5 тысяч компаний воспользовались льготами по страховым взносам. Это значит, что они смогут направить сэкономленные средства в развитие и создание конкурентоспособных IT-решений", - сказал премьер.

Мишустин напомнил, что по поручению президента с начала этого года национальной IT-индустрии предоставлены беспрецедентные меры поддержки - введены налоговые льготы и другие меры, которые позволяют сформировать один из самых комфортных в мире режимов ведения предпринимательской деятельности в сфере разработки программного обеспечения.

Премьер подчеркнул, что цифровизация, промышленный интернет вещей существенно меняют жизнь, дают возможности для роста национальной экономики и создания новых платформ, информационных продуктов и сервисов, которые повышают эффективность управленческих решений.

Глава правительства отметил, что на пространстве бизнес-форума будут продемонстрированы новые разработки в сфере цифровой индустрии, а насыщенная деловая программа даст возможность представителям государственной власти, крупного и среднего бизнеса, институтов развития, научного сообщества обменяться опытом, лучшими практиками и идеями.