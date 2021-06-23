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Совфед одобрил закон об ужесточении требований к потребкредитованию

Документ закрепляет единство подходов к договорам потребительского кредита, предусматривающим постоянную и переменную процентные ставки в части реализации кредитором права по ее снижению в одностороннем порядке

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на ужесточение требований к банкам, выдающим потребительские кредиты, и на защиту прав заемщиков. Документ был инициирован правительством РФ.

Закон запрещает обуславливать заключение и исполнение договора потребительского кредита (займа) необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг. Документ прекращает практику включения в договор потребительского кредита условия, которое обязывает заемщика иметь на счете неснижаемый остаток денежных средств или достаточную для погашения платежа сумму в тот день, который не является днем совершения очередного платежа.

Уточняется порядок расчета полной стоимости потребительского кредита, а также расчета предельного размера неустойки (штрафа или пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита или уплате процентов на его сумму.

Закон закрепляет единство подходов к договорам потребительского кредита, предусматривающим постоянную и переменную процентные ставки в части реализации кредитором права по ее снижению в одностороннем порядке. Кроме того, закон запрещает навязывать по кредитным договорам на срок свыше года условия, которые обязывают заемщика заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей.

Закон дает заемщику право на досрочный возврат части суммы потребительского кредита (займа) без предварительного уведомления кредитора в течение 14 календарных дней с даты получения потребительского кредита (займа) с уплатой процентов за фактический срок кредитования. В настоящее время заемщик вправе досрочно вернуть на таких условиях только всю сумму потребительского кредита, а не ее часть.

Если при предоставлении потребкредита заемщику за отдельную плату предлагается дополнительная услуга, информация о которой должна быть указана в заявлении о предоставлении кредита, условия оказания такой услуги должны предусматривать: стоимость такой услуги, право заемщика отказаться от такой услуги в течение 14 календарных дней со дня выражения заемщиком согласия на ее оказание, право заемщика требовать от кредитора возврата денежных средств, уплаченных заемщиком третьему лицу за оказание такой услуги.

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