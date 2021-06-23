Песков заявил, что производитель "Спутника V" в РФ исправил все нарекания со стороны ВОЗ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Предприятие - производитель "Спутника V" в РФ исправило вызвавшие нарекания со стороны Всемирной организации здоровья (ВОЗ) недочеты в плане соблюдения технических требований по производству вакцин от коронавируса. Об этом журналистам сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, имели место нарекания со стороны инспекционной группы. Насколько нам известно, они уже приняты во внимание, и все, что нужно было исправить, было исправлено", - заявил Песков.

При этом представитель Кремля сделал акцент на то, что соответствующие российские ведомства осуществляют самый жесткий контроль за соблюдением всех правил производства вакцин от коронавируса. "Соответствующими контрольными ведомствами, естественно, контроль осуществляется. Разумеется, это самый жесткий контроль", - заверил Песков.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела инспекции на четырех фармацевтических предприятиях в России, где развернуто производство вакцины "Спутник V", и высказала озабоченности в отношении одного из производств. Свои предварительные выводы эксперты опубликовали ранее в среду на сайте организации.

Как отметили в Минпромторге, Минздраве и Росздравнадзоре, многоступенчатая система контроля качества выпускаемых препаратов исключает риск попадания не соответствующей требованиям партии к конечному потребителю.

Спрос за границей

Обязательства РФ перед зарубежными партнерами по обеспечению вакциной "Спутник V" будут выполняться постепенно, сиюминутно весь спрос за границей удовлетворить невозможно, при этом вакцинация жителей РФ остается для властей в приоритете, заявил Песков, комментируя сообщения аргентинских СМИ о нехватке в стране второго компонента российского препарата.

"Действительно, поскольку абсолютным приоритетом является внутреннее потребление и удовлетворение внутренних нужд, вакцинация населения РФ, то именно на этом приоритете сейчас производители и наши ведомства концентрируются. Удовлетворить абсолютно весь спрос за границей сиюминутно не представляется возможным, но по истечении времени все обязательства будут выполняться", - сказал представитель Кремля.

"Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. 29 декабря в стране начали прививать российским препаратом медработников. Вакциной также привились президент страны Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер.

Вакцина уже зарегистрирована регуляторами свыше 60 стран, общее население которых достигает 3 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.