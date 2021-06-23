Совфед одобрил закон о смягчении правил продажи ювелирных изделий на выставках

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, упрощающий расчеты для резидентов - продавцов ювелирной продукции на международных выставках и смягчающий валютный контроль за такими операциями. Целью документа является сокращение административных барьеров в сфере международной торговли в случаях продажи за наличную иностранную валюту или наличную валюту РФ выставочных образцов ювелирных изделий.

Закон устанавливает возможность для юридических лиц - резидентов, являющихся участниками международных выставок в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), рассчитываться в наличной иностранной валюте и (или) валюте РФ за приобретенную ими ювелирную продукцию в месте проведения международной выставки.

Наличные средства от этих сделок, согласно закону, необходимо ввезти на территорию РФ по окончании срока проведения выставки, но не позднее 30 дней со дня оплаты соответствующего выставочного образца. После этого необходимо зачислить средства на банковский счет в уполномоченном банке резидента - участника международной выставки не позднее семи рабочих дней со дня ввоза наличных на территорию РФ. Для идентификации наличных денежных средств в качестве выручки от продажи товаров на международных выставках закон обязывает резидентов при зачислении их на свой счет предоставлять в уполномоченный банк таможенные декларации в отношении ювелирных изделий и наличных денег, полученных от их продажи.

Обязанность контроля за зачислением денежных средств участниками международных выставок на счета в уполномоченных банках возлагается на Федеральную таможенную службу России, также устанавливается механизм взаимодействия органов и агентов валютного контроля. Закон вступит в силу 1 января 2022 года, за исключением положения, для которого установлен иной срок вступления его в силу.