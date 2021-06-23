Объем инвестиций в строительство магистральных сетей в ТиНАО превысил 100 млрд рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 100 млрд рублей инвестировали в строительство магистральных сетей на территории Новой Москвы. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"На сегодня проинвестировано только в магистральные сети более 100 млрд рублей. <…> Таким образом, мы создаем все необходимые условия для того, чтобы в любой точке, где идет активное развитие, у нас не было проблем с теплом, электричеством, газом и водой", - сказал Жидкин.

Отмечается, что с 2012 года в ТиНАО ввели восемь крупных объектов инженерной инфраструктуры, включая газопроводы высокого давления протяженностью 39 километров, сеть ливневой канализации и очистное сооружение в поселении Сосенское.

1 июля 2012 года к Москве были присоединены новые территории общей площадью 148 тыс. га в юго-западном направлении, ранее входившие в состав Московской области. Площадь Москвы выросла в 2,5 раза.