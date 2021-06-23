"Автодор" может сдать проект по строительству обхода Аксая досрочно

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. "Автодор" может завершить проект по строительству транспортного обхода Аксая на трассе "Дон", сдача которого планировалась в 2024 году, досрочно - в 2023 году при наличии финансирования. Об этом сообщил журналистам председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Мы вообще хотим его (весь обход Аксая - прим. ТАСС) сдать досрочно. Самое главное, чтобы мы нашли деньги. Мы в том числе рассматриваем вариант привлечения облигаций с последующим финансированием из бюджета. Поэтому, если нам это удастся, мы на год раньше сдадим точно - в 2023 году", - сказал он.

Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Обход города Аксай включает бесплатные и платные участки федеральной автодороги М-4 "Дон" и является частью строящегося Ростовского транспортного кольца - кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону. Обход станет дорогой I технической категории. Число полос движения по новой дороге - шесть (с 1024-го по 1036-й км) и четыре (с 1036-го по 1091-й км). На ней будет возведено восемь транспортных развязок, 16 путепроводов и восемь мостов.