Совфед одобрил закон об отмене репатриации валютной выручки для несырьевых экспортеров

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, отменяющий с 1 июля 2021 года требования о репатриации валютной выручки (возврате выручки, полученной в рамках внешнеэкономической сделки) для несырьевых экспортеров.

Закон отменяет для несырьевого неэнергетического экспорта требование обязательности репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты, полученной за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги. При этом норма об отмене требования о репатриации не будет распространяться на внешнеторговые договоры между резидентами и нерезидентами по передаче товаров сырьевого экспорта, сумма обязательств по которым определена в иностранной валюте.

Закон также предусматривает возможность зачислять экспортную валютную выручку на счета экспортеров, открытые в банках за пределами территории РФ.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания 21 апреля заявил, что в стране необходимо снять все избыточные ограничения валютного контроля для несырьевых экспортеров с июля 2021 года.