Стандарты инвестиционной декларации планируют внедрить в семи пилотных регионах

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Стандарты инвестиционной декларации планируется внедрить в семи пилотных регионах РФ в 2021 году, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"В 2021 году стандарты инвестиционной декларации планируется внедрить в семи пилотных регионах: Воронежской, Сахалинской, Московской, Нижегородской и Тульской, Новгородской, Челябинской областях", - отметили в секретариате.

Методические указания по разработке инвестиционной декларации будут разработаны и направлены в пилотные регионы до конца июля, сообщили в секретариате Белоусова.

"Андрей Белоусов поручил до конца июля подготовить методические указания по разработке инвестиционной декларации и направить их в пилотные регионы. Минэкономразвития поручено привлечь к разработке стандарта деловое сообщество и Агентство стратегических инициатив", - отметили в секретариате.