Совфед одобрил закон о доступе Минюста к банковским документам некоммерческих организаций

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который обязывает кредитные организации предоставлять Минюсту по его запросу доступ к финансовым документам некоммерческих организаций (НКО).

Закон поможет Минюсту регулировать деятельность иноагентов. Документ разработан в целях совершенствования федерального госнадзора за деятельностью НКО, осуществляемого Минюстом и его территориальными органами, и предусматривает включение Минюста в перечень госорганов, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной.

Для проверки соответствия расходования денежных средств некоммерческими организациями уставным целям Минюсту и его территориальным органам необходима информация об их финансово-хозяйственной деятельности. Сейчас такая информация при проведении проверок запрашивается непосредственно у проверяемых организаций. При этом некоммерческой организацией запрашиваемые документы могут быть представлены не полностью или вовсе не представлены.

Минюст будет не вправе раскрывать третьим лицам полученную от кредитных организаций информацию. "Получение от кредитных организаций соответствующей информации позволит оценить достоверность представляемых НКО документов с целью определения соответствия ее деятельности уставным целям, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества", - говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что закон не будет касаться религиозных организаций. Как отметил ранее заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов, закон не будет касаться политических партий.