Совфед одобрил закон, отменяющий обязательность техосмотра для оформления полиса ОСАГО

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, исключающий необходимость для российских автовладельцев предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства.

Документ исключает из закона о безопасности дорожного движения норму о необходимости проведения технического осмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО.

Сейчас обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется только при условии проведения в отношении транспортного средства государственного технического осмотра. Закон вступит в силу 22 августа 2021 года.

Как сообщил ранее начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин, водителей не будут штрафовать за отсутствие документов о техническом осмотре в случае ДТП.