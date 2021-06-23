Совфед упростил для некоторых организаций порядок предоставления финансовой отчетности

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий отмену обязанности организаций представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторские заключения о ней в адрес государственных органов.

Инициированный правительством закон подготовлен для дальнейшего упрощения требований к представлению организациями бухгалтерской (финансовой) отчетности в госорганы, завершения реализации концепции одного окна представления такой отчетности, говорится в пояснительной записке.

С 1 января 2020 года Федеральная налоговая служба (ФНС) формирует и ведет общедоступный государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО). В него включается годовая бухгалтерская отчетность экономических субъектов, обязанных составлять ее, и аудиторские заключения о ней (в случаях, если такая отчетность подлежит обязательному аудиту). В ГИРБО не включается бухгалтерская отчетность организаций бюджетной сферы, Банка России, религиозных организаций, а также организаций, отчетность которых содержит отнесенные к гостайне сведения.

ФНС обеспечит свободный доступ всем заинтересованным лицам к информации, содержащейся в этом ресурсе, в том числе госорганам в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. Все госорганы смогут получать бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторские заключения о ней из ГИРБО, начиная с отчетности за 2019 год.

Закон вносит изменения в ряд федеральных законов, в частности отменяет обязанность организаций представлять бухгалтерскую отчетность и аудиторские заключения о ней в адрес государственных органов. Для отдельных организаций (некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, туроператоров, организаторов азартных игр) устанавливается срок проведения аудита их годовой бухгалтерской отчетности - этот срок определен исходя из срока представления этими организациями аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности в госорганы.