Банк России заявил о неизбежности нового кризиса

"Текущие меры являются своевременными в качестве антикризисных, но когда кризис закончится, их необходимо прекратить для того, чтобы экономика могла дальше развиваться нормально. Кроме того, эти меры останутся у нас в арсенале, и если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом", - сказал Заботкин.

По его словам, ключевая ставка ЦБ находится на целесообразном уровне и соответсвует более жесткой глобальной денежно-кредитной политике. "Поэтому ужесточение глобальной ДКП в минимальной степени повлияет на наши будущие решения", - заключил Заботкин.

Банк России в марте 2020 года начал вводить временные регуляторные послабления для финансовых организаций на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Меры поддержки касались также физических лиц и компаний, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. ЦБ РФ несколько раз продлевал срок действия своих рекомендаций. Однако в конце марта этого года в ЦБ заявили, что текущий запас прочности банков достаточен для покрытия потенциальных потерь, дополнительного продления принятых регулятором на фоне пандемии послаблений не требуется. При этом позднее ЦБ РФ принял решение продлить свои рекомендации в адрес финансовых организаций о реструктуризации кредитов граждан и представителей малого и среднего бизнеса, столкнувшихся с ухудшением финансового положения из-за пандемии. Ранее ожидалось, что они также прекратят свое действие с 1 апреля 2021 года.