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Пандемия COVID-19

Совфед одобрил порядок возмещения НДС для производителей вакцин от COVID-19

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о предоставлении организациям, производящим вакцины для профилактики COVID-19, права заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

При реализации вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции применяется налоговая ставка по НДС в размере 10%. При этом при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для производства и реализации вакцины, продавцами предъявляются суммы НДС по налоговой ставке в размере 20%. В этой связи у налогоплательщиков-организаций, разработавших вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции, возникает отрицательная разница между суммами налога, исчисленными при ее реализации и предъявленными поставщиками товаров. Эта разница подлежит возмещению из федерального бюджета.

Закон дает производителям вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции право на применение заявительного порядка возмещения НДС за налоговые периоды с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно. При применении такого порядка возмещение налога на добавленную стоимость производится в течение 12 дней со дня подачи налогоплательщиком заявления о применении заявительного порядка возмещения налога. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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