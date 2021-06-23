Совфед освободил от НДС рестораны, кафе и закусочные

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которые освобождает от налога на добавленную стоимость (НДС) предприятия общественного питания, соответствующие нескольким требований.

"Не подлежит налогообложению (освобождаются от налогообложения) на территории РФ оказание услуг общественного питания через объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при указанных объектах и иные аналогичные объекты общественного питания), а также услуг общественного питания вне объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание)", - говорится в законе.

Согласно закону, для освобождения от НДС одновременно должны быть выполнены следующие условия: сумма годового дохода организации не превышает 2 млрд рублей, удельный вес доходов за год от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов составил не менее 70%, среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных организацией или индивидуальным предпринимателем в пользу физических лиц, не ниже размера среднемесячной начисленной заработной платы в каждом субъекте РФ.

Также закон корректирует действие демпфирующего механизма на топливо. Он должен улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в России в пределах инфляции. В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет. Решение скорректировать демпфер было принято из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть. Так, индикативная цена бензина в формуле демпфера снижена с 1 мая на 4 тыс. рублей по сравнению с действующей ставкой, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года будет снижена на 2,7 тыс. рублей за тонну по сравнению с установленной сейчас.

Всего из бюджета на выплаты компаниям будет направлено 350 млрд рублей в течение 2021-2023 годов. При этом почти половина этих расходов будет компенсирована за счет увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. При этом рост НДПИ не окажет существенного влияния на финансово-экономическое положение нефтяных компаний, отмечали ранее в Минэнерго и Минфине. Демпфирующий механизм начал применяться с 1 января 2019 года. Благодаря его работе рост цен на бензин на АЗС в 2019 году был сопоставим с инфляцией, а в 2020 году составил всего 2,5%, что ниже инфляции почти вдвое.

Также законом учреждения культуры освобождаются от исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль в 2021 и 2020 годах, освобождаются от НДФЛ и НДС меры поддержки предпринимательства со стороны субъектов РФ (то есть субсидии и другие меры поддержки МСП, предоставляемые субъектам предпринимательства на безвозмездной основе).