Прямые перелеты из Сыктывкара в Турцию возобновятся с 3 июля

СЫКТЫВКАР, 23 июня. /ТАСС/. Прямое авиасообщение Сыктывкара с Турцией возобновится 3 июля с условием соблюдения пассажирами антиковидных мер, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития Республики Коми.

"Решение о возобновлении прямых перелетов принял федеральный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Первые рейсы из столицы Коми в Анталью отправятся уже 3 июля 2021 года. В настоящее время ведутся переговоры с туркомпаниями. К пассажирам предъявляются требования по соблюдению антиковидных мер", - говорится в сообщении.

При вылете в Турцию пассажир должен иметь при себе любой из медицинских документов: отрицательный тест на коронавирус, сданный не ранее, чем за 72 часа до вылета, сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса, полученный за 14 дней до вылета, справку на английском языке о перенесенном COVID-19 в течение последних шести месяцев или экспресс-тест на английском языке на антиген к коронавирусу с отрицательным результатом, сделанный в течение 48 часов до прибытия в Турцию.

При возвращении из Турции россияне должны пройти ПЦР-тестирование, в противном случае грозит штраф. Чтобы упростить процедуру ПЦР-тестирования, в международном терминале аэропорта Сыктывкара организован специальный медицинский пункт, где прилетевшие пассажиры смогут сразу же после прилета сдать анализ на COVID-19. Забор анализов будет осуществлять медицинский персонал Консультативно-диагностического центра Сыктывкара.