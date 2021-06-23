Прямые перелеты из Сыктывкара в Турцию возобновятся с 3 июля

СЫКТЫВКАР, 23 июня. /ТАСС/. Прямое авиасообщение Сыктывкара с Турцией возобновится 3 июля с условием соблюдения пассажирами антиковидных мер, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития Республики Коми.
"Решение о возобновлении прямых перелетов принял федеральный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Первые рейсы из столицы Коми в Анталью отправятся уже 3 июля 2021 года. В настоящее время ведутся переговоры с туркомпаниями. К пассажирам предъявляются требования по соблюдению антиковидных мер", - говорится в сообщении.
При вылете в Турцию пассажир должен иметь при себе любой из медицинских документов: отрицательный тест на коронавирус, сданный не ранее, чем за 72 часа до вылета, сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса, полученный за 14 дней до вылета, справку на английском языке о перенесенном COVID-19 в течение последних шести месяцев или экспресс-тест на английском языке на антиген к коронавирусу с отрицательным результатом, сделанный в течение 48 часов до прибытия в Турцию.
При возвращении из Турции россияне должны пройти ПЦР-тестирование, в противном случае грозит штраф. Чтобы упростить процедуру ПЦР-тестирования, в международном терминале аэропорта Сыктывкара организован специальный медицинский пункт, где прилетевшие пассажиры смогут сразу же после прилета сдать анализ на COVID-19. Забор анализов будет осуществлять медицинский персонал Консультативно-диагностического центра Сыктывкара.
В аэропорту Сыктывкара ТАСС сообщили, что пока точной информации о количестве рейсов и авиаперевозчиках нет.
На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня. С 15 апреля Россия из-за роста числа заболевших в Турции ограничила полеты в эту страну: количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе.