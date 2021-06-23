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Источник: послы ЕС согласовали экономические секторальные санкции против Белоруссии

Их могут ввести до конца недели

БРЮССЕЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Комитет постоянных представителей ЕС согласовал в среду пакет секторальных экономических санкций против Белоруссии, в том числе против финансового сектора, экспорта калия и продуктов нефтепереработки. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Комитет утвердил экономические секторальные ограничительные меры против Белоруссии. Они будут утверждены Советом ЕС по письменной процедуре к заседанию Европейского совета [саммиту ЕС 24-25 июня]", - сказал он. В понедельник введение секторальных санкций поддержали главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге. Как сообщил глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Жан Ассельборн, речь идет, в частности, об ограничениях экспорта в ЕС калия, нефтехимической продукции и санкциях против финансового сектора Белоруссии.

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