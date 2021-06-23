Краснодарский край собрал почти 400 млн рублей курортного сбора с начала эксперимента

ТАСС, 23 июня. Власти Краснодарского края с момента введения эксперимента по взиманию курортного сбора в 2018 году собрали почти 400 млн рублей, благодаря которым, в частности, были реализованы объекты благоустройства. Об этом сообщила в среду в ходе совещания комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

"Мы как во многом курортный регион, один из основных курортных регионов, наверное, понимаем важность, которую нам дает курортный сбор. <…> Зачастую благоустройство связано не только с курортными территориями, с теми территориями, которые востребованы в первую очередь у жителей этой территории. За период эксперимента в Краснодарском крае было собрано практически 396 млн руб. Это достаточно большие денежные средства, которые были реализованы как на объекты благоустройства, так и на объекты создания комфортной среды для жителей и гостей наших курортов", - сказала она.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края рассматривают вопрос увеличения курортного сбора с 10 рублей до 50 рублей для отелей премиум-сегмента. Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года. Размер сбора составляет 10 рублей, средства направляют на благоустройство территорий в населенных пунктах, где он взимается. С 1 января 2020 г. количество территорий, где взимается сбор, увеличилось до 11.

В 2020 году власти замораживали взимание курортного сбора на территории региона из-за пандемии коронавируса.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.