Уборка зерновых культур началась на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 23 июня. /ТАСС/. Аграрии в Ставропольском крае приступили к уборочной кампании, предстоит собрать урожай с площади 2,2 млн гектаров. Ожидается получить около 8 млн тонн зерновых, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Ранее министр сельского хозяйства края Владимир Ситников сообщил, что аграрии Ставрополья начнут уборку зерновых в конце июня 2021 года, позже обычного срока на полторы недели из-за обильных дождей и заморозков. Но из-за установившейся теплой погоды без осадков аграрии приступили к уборке раньше запланированного.

"На Ставрополье началась жатва. Первыми уборочную страду начали хозяйства на востоке края - в Нефтекумском, Левокумском и Буденновском округах. <...> Массовая жатва хлебов ожидается в начале июля. Для этой ответственной сельскохозяйственной кампании все есть: подготовлена уборочная техника, транспорт, запас горюче-смазочных материалов", - написал Владимиров в "Инстаграме".

По его словам, предстоит убрать урожай с площади 2,2 миллиона гектаров. "Рассчитываем получить около 8 миллионов тонн зерновых, что частично компенсирует потери 2020 года. Вопросам пожарной безопасности во время страды уделяем самое серьезное внимание", - отметил глава региона.

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства края, для приемки на хранения урожая на Ставрополье задействовано 7,5 млн тонн складских помещений и токов, а также 2,5 млн тонн отгрузочных площадок сельхозтоваропроизводителей и элеваторов.

"Очередность уборки зерновых культур в крае сохранится, как и в прошлые годы. Первый на очереди - озимый ячмень, затем, по мере созревания, - озимая пшеница. Следом за Левокумским, Буденновским и Нефтекумским округами локально к уборке приступил Курский округ. В остальных территориях из-за повышенной влажности и низких температур созревание озимых идет с некоторым запозданием", - отметил Ситников, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что массово начинать жатву запланировали в первой декаде июля и завершить ее в течение 20 дней. Для проведения уборочных работ в этом году будет задействовано 37 тыс. человек.