Матвиенко призвала разобраться с высокими ценами на туризм и услуги ЖКХ в Горном Алтае

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Уровень цен на туристические услуги в Республике Алтай выросли с увеличением турпотока из-за ограничения вылета за границу. Такая ситуация недопустима для развития туризма в регионе, заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Не секрет, что в период прошедших ограничений в целом туризм в России вырос, в том числе приток туристов значительно вырос и на Алтае. При этом выросли и цены на проживание в гостиницах, другие услуги. Алтай иногда называют русской Швейцарией, это не значит, что и цены там должны быть швейцарские, иначе даже с туристическим кешбэком внутренний туризм будет недоступен для большинства граждан, просила бы обратить на это внимание", - сказала она во время часа субъекта в рамках Дней Республики Алтай в Совфеде.

По словам Матвиенко, также в регионе наблюдаются высокие цены на электроэнергию и услуги ЖКХ. "Это не дело, что в республике тарифы на электроэнергию одни из самых высоких в Сибирском федеральном округе. <...> Стоимость ЖКХ также одна из самых высоких в Республике Алтай. А стоимость горячего водоснабжения занимает первое место в Российской Федерации. Нужно анализировать и понимать причины, почему это происходит", - добавила Матвиенко.

Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 220 тыс. человек, порядка 63 тыс. человек проживают в единственном городе - Горно-Алтайске. По данным пресс-службы республиканского правительства, тарифы на электроэнергию в республике - одни из самых высоких по стране.