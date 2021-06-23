Матвиенко призвала продлить программы индивидуального развития регионов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Кабмину необходимо рассмотреть вопрос о продлении индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития и об увеличении их финансирования. Об этом в среду сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В 2019 году были определены десять регионов России с самыми низкими социально-экономическими показателями: Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. Для каждого из этих субъектов в правительстве был назначен куратор и утверждены индивидуальные программы развития, на реализацию каждой из которых до 2024 года включительно выделяется по 1 млрд рублей ежегодно.

"Считаем, что можно подумать о продлении индивидуальных программ социально-экономического развития регионов, потому что они только начали реализовываться, а также об увеличении объема финансирования по ним", - сказала она во время часа субъекта в рамках Дней Республики Алтай в Совфеде.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в разговоре с ТАСС подчеркнул, что Горный Алтай надеется на продление программы минимум до 2030 года. "За 1 млрд рублей много не сделаешь. Конечно, мы рассчитываем, что они будут дальше продолжаться как минимум до 2030 года, мы очень на это надеемся", - сказал глава республики.