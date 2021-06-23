Wildberries запустил прямые продажи товаров зарубежных компаний

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries запустил прямые продажи от зарубежных поставщиков, говорится в сообщении компании.

"На первом этапе пилотного проекта Wildberries по прямым продажам с зарубежных рынков россиянам уже стали доступны товары от продавцов из Беларуси, Казахстана и Китая", - говорится в сообщении.

В дальнейшем онлайн-ретейлер планирует подключить к проекту производителей из Европейского союза и других стран, где он уже работает. Онлайн-ретейлер работает в 14 странах, включая Россию, США, Германию, Францию, Италию, Испанию.

Доставка товаров от продавцов будет осуществляться как собственной логистической службой Wildberries (например, в Белоруссии и Казахстане), так и международными логистическими партнерами (в Китае и других странах). Россияне смогут получать посылки от зарубежных продавцов в пунктах выдачи заказов Wildberries. "Доставка заказов до покупателей будет бесплатной и займет от нескольких дней до двух недель в зависимости от страны продавца", - отметили в компании.