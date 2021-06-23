РКН требует от Google прекратить обработку личных данных сервисом "Умное голосование"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить незаконную обработку персональных данных россиян в сервисе "Умное голосование". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Сервис "Умное голосование", созданный командой блогера Алексея Навального, по данным ведомства, собирает развернутые данные российских граждан, включая сведения о месте жительства, электронных адресах, фамилию, имя, отчество.

"Факт утечки базы данных, зарегистрированных на интернет-ресурсе российских граждан, подтверждался ранее его организаторами, - сказали в пресс-службе. - Интернет-ресурс нарушает российское законодательство в сфере персональных данных. В частности, пользователи ресурса не предупреждаются о трансграничной передаче их данных. Отсутствует информация о месте обработки баз персональных данных".

Роскомнадзор "уведомил компанию Google о необходимости прекратить нарушающую российское законодательство обработку персональных данных российских граждан".

Ведомство также направило в компанию Google LLC, обеспечивающую работу интернет-ресурса на платформе appspot.com, письмо с просьбой предоставить сведения о фактическом администраторе ресурса, осуществляющем сбор и обработку данных, поскольку информация об администраторе такого ресурса в Реестре операторов персональных данных отсутствует. Данная информация необходима для направления в адрес оператора персональных данных запроса о правовых основаниях сбора и трансграничной передачи персональных данных.