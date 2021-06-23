Оверчук: страны ЕАЭС должны выработать совместные подходы к введению "углеродных пошлин"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Государствам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо выработать новую экономическую политику в отношении мер ЕС, ограничивающих использование углеводородных источников энергии. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук, выступая в Совете Федерации.

"Развитые страны решили отказаться не только от углеводородных источников энергии и двигателей внутреннего сгорания, но и от товаров, при производстве которых возникает значительный углеродный след. Новые ограничительные меры затронут основные статьи российского экспорта, приведет это к необходимости масштабной реструктуризации экономики. ЕАЭС предстоит разработать и принять общую экономическую политику в этой сфере, воспользоваться коллективным переговорным ресурсом для взаимодействия с такими крупнейшими экономиками, как ЕС, США и КНР", - сказал вице-премьер.

Оверчук также отметил, что климатическая повестка таит в себе серьезные вызовы для экономик стран ЕАЭС.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Статус наблюдателя предоставлен Молдавии, Кубе и Узбекистану.