Чернышенко заявил, что второй пакет мер поддержки IТ-отрасли искусственно притормозили

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня./ТАСС/. Второй пакет мер поддержки IТ-отрасли искусственно притормозили из-за решения вопроса по включению "цифрового налога" на глобальные IТ-компании. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на VI ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит 23-25 июня 2021 года.

"Мы его немножко искусственно притормозили из-за того, чтобы разобраться, что нам будет выгоднее - вводить свой "цифровой налог" внутригосударственный на глобальные корпорации, либо дождаться решения ОЭСР по Pillar 1 и Pillar 2, это как раз налог на глобальные компании, который получают доход в разных странах от своей аудитории. <…> Как только будет принято решение, мы выпустим второй пакет мер", - отметил вице-премьер, выступая на ЦИПР в Нижнем Новгороде.

Чернышенко также уточнил журналистам, что во второй пакет вошли 60 различных мер поддержки и в ближайшее время он будет опубликован. "Второй пакет [мер поддержки IТ-отрасли] действительно готов. Он обсуждался с IТ-отраслью на протяжении последних трех месяцев. Более 60 различных мер поддержки. Я думаю, что в ближайшее время мы будем готовы его опубликовать и, что называется, выпустить в жизнь", - отметил Чернышенко.

В рамках "цифрового налога" правительство хочет обязать иностранные IТ-компании платить 3% от дохода, полученных от российских пользователей. Обсуждается, что под действие налога подпадут маркейтплейсы, соцсети (в частности, Facebook). Вырученные средства предлагается направить на льготы для отечественных IТ-компаний.

VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит 23-25 июня 2021 года в одном из крупнейших деловых центров России - Нижегородской Ярмарке. Участники конференции подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 года, выделив ключевые тренды и определив необходимые шаги для достижения целей второй технологической пятилетки.

ТАСС - информационное агентство-партнер конференции ЦИПР.